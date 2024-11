Ilnapolista.it - Messi: «Non sono sicuro di cosa voglio fare in futuro, non credo l’allenatore»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Lionelinizia a pensare al pensionamento. Ma come tutti i futuri ex calciatori, pensa “farò dopo?” Ancora il giocatore dell‘Inter Miami e della Nazionale argentina non ha una risposta. Intervistato dal giornalista Fabrizio Romano su 433 però ha rivelato che la figura di allenatore non lo attira più di tanto. «Nondi voler, ma nondiin. Do molto più valore a tutto ciò che faccio quotidianamente rispetto a prima, quindi penso solo a giocare, allenarmi e divertirmi», ha confessato.: «Il calcio in Mls mi ha sorpreso» Il capitano dell’Albiceleste ha anche parlato di ciò che fa nel tempo libero: «Siamo sempre con la palla, che si tratti di una partita, di giocare alla PlayStation, di passare o di giocare». Infine, una battuta sulla Mls: «C’è molta passione,che in parte non conoscevo.