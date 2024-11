Ilrestodelcarlino.it - ’Mente Locale’ torna con il cult ’Paglione’

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) "Grazie al festival viaggio in territori vicini, lontani, in paesi in cui, personalmente, la gente ha una vita molto diversa dalla mia". Così Giulio Giunti, della direzione organizzativa del festival del film documentario Mente Locale - Visioni sul Territorio. Dedicato al racconto dei pezzi del quotidiano, la rassegna celebra quest’anno la sua 11esima edizione, che si terrà da oggi al 10 novembre in diversi cinema indipendenti tra la provincia di Bologna e quella di Modena. In gara per il concorso internazionale, 13 film, tra cui cinque opere straniere, tre anteprime nazionali, una europea e una assoluta. "Tutte le proiezioni del concorso sono gratuite", specifica Giunti.