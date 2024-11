Lettera43.it - Medio Oriente, nuovi attacchi di Israele fanno almeno 84 morti a Gaza e 52 in Libano

Leggi tutto su Lettera43.it

84 palestinesi sono stati uccisi negliche nella serata del primo novembre hanno colpito due edifici residenziali nel campo profughi di Jabalia, che ospitavano circa 170 persone. L’ufficio stampa governativo digestito da Hamas parla di 50 bambini tra le vittime. Molte persone sono ancora disperse sotto le macerie delle loro case, scrive Al Jazeera, secondo cui gli operatori della protezione civile non sono in grado di prestare i soccorsi nella zona. Colonna di fumo nella Striscia di(Ansa).Hezbollah rivendica il lancio di razzi contro una base dell’intelligence israeliana Il ministero libanese della Sanità ha annunciato la morte di 52 persone neglinell’est del Paese, che non erano stati preceduti dall’ordine di evacuazione solitamente emesso da. Secondo le autorità ci sono poi72 feriti.