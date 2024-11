Lopinionista.it - Mattarella dalla prossima settimana in Cina, obiettivo rilanciare i rapporti

SergioROMA – Il presidente della Repubblica Sergiosarà in visita di Stato indal 6 al 12 novembre.di questo viaggio è confermare il rilancio deibilaterali dopo l’uscita dal Memorandum della via della Seta e infatti quello del capo dello Stato è l’ultima tappa di un percorso avviato dal governo e culminato con il viaggio fatto a lugliopremier Giorgia Meloni. Anche per questo il focus della visita di Stato saranno iculturali a cui le istituzioni cinesi attribuiscono un grande valore e che vede i due paesi accomunati da una cultura millenaria.