Mangiare bene nel bello

In Italia non è difficile: fra antichi castelli, ville patrizie, terrazze sul mare, palazzi liberty e locali disegnati da grandi architetti, ce n’è per tutti i gusti. Ecco qualche esempio: View live Restaurant (Milano, Via San Gerolamo Emiliani 2. Tel. 02 4547 1143 - (www.viewrestaurant. it) Nasce una nuova stella nella ristorazione Milanese; ma ha origini “antiche”. È View live Reastaurant, il nuovissimo ristorante di Roberto Okabe, situato in un elegante palazzo, nella zona di Corso Lodi., elegante e originale il locale, con una piacevole e “coinvolgente” illuminazione e la scelta, per gli arredi, di materiali estremamente pregiati, come l’ottone o il legno di noce canaletto, volutamente lavorati in maniera semplice per ottenere un effetto di perfetta imperfezione.