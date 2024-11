Lanazione.it - Maglia, un’arte in biblioteca

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) LaGinestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi inaugura un ciclo di incontri intitolato "Biblio Knit Ginestra". Si parte ufficialmente martedì 5 novembre. Si tratta di un’iniziativa aperta a tutti e pensata per chiunque desideri imparare o perfezionare l’arte dellae dell’uncinetto. Gli incontri si terranno ogni primo e terzo martedì del mese, dalle 17 alle 18,30, in un ambiente accogliente che invita al relax e all’aggregazione, rivolto a esperti, principianti e pure a curiosi di ogni età. Il ciclo di incontri è promosso in collaborazione con Le Donne del Valdarno ed è guidato da esperte di knitting che accompagneranno i partecipanti nella scoperta delle tecniche base e avanzate.