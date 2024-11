Oasport.it - LIVE Paolini-Rybakina 7-6 4-3, WTA Finals 2024 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurra

40-15 Risposta aggressiva con il dritto da parte della kazaka. 40-0 Servizio e dritto. Alè Jasmine! 30-0 In corridoio il passante lungolinea di dritto di. 15-0 Servizio al corpo vincente del. 4-3! Gran punto del, che trova un super dritto incrociato stretto e costringe l'avversaria alla resa. 15-40 Rovescio lungolinea vincente perfetto della nativa di Mosca. 0-40 Tre palle. SI! Dritto inside in vincente di Jasmine che lascia ferma l'avversaria. 0-30 Errore gratuito pesantissimo con il dritto in avanzamento della kazaka. 0-15 Splendido rovescio lungolinea vincente della toscana. 3-3 Game. Se ne va anche questo dritto di, che torna rapidamente alla battuta. 40-0 Servizio vincente di Jasmine. 30-0 In corridoio il rovescio incrociato della moscovita.