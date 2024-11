Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: Martin in pole virtuale, 2° Bagnaia a mezzo secondo

Leggi tutto su Oasport.it

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.24ora èe per fare ladeve inventarsi qualcosa 04.22ha compiuto un giro davvero mai visto e il distacco di 8 decimi di Bastianini la dice lunga. Lo spagnolo sembra proprio in un’altra dimensione. 04.21 Mostruosoche in 1:56.553 fa il record della pista e porta a 0.527 il margine su. Pazzesco lo spagnolo. Bastianini è terzo a 0.813 e Marc Marquez quarto a 0.874. 04.19 Fuochi d’artificio conche abbatte il muro dell’1:57 in 1:56.996, a precedere di 0.195. Bastianini è terzo 0.505. 04.16 Tutti in pista per questo primo run.vorranno subito mettere le cose in chiaro. 04.15 VIA ALLA Q2!!! 04.13 Prepariamoci ora a una grande sfida. 04.11 Una Q2 in cuisembrano averne molto di più per la conquista della