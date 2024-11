Ilgiorno.it - L’esplosione del turismo a Milano non ha risolto l’emergenza casa

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Villois Gli ultimi dati del Pil fanno intravedere rischi di un ulteriore rallentamento, che si potrebbero manifestare nell’attuale trimestre in ragione di due componenti sostanziali: la manifattura che resta all’angolo e la diminuzione dell’attrattività turistica, condizione che dovrebbe proseguire nel 1° trimestre 2025, tenendo conto che ilè stato il primo artefice della tenuta del Pil dell’anno in corso., seppur in maggior spolvero del resto di Italia, ha come contraltare negativo il costo della vita che diventa lampante nei prezzi delle case, sia per acquisto che per locazione. Alcune prossime scadenze, come le Olimpiadi invernali, immetteranno nuovi fattori socio-economici positivi, ricchezza procapite e posti di lavoro, ma anche ulteriore crescita dei costi immobiliari.