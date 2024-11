Lautaro Martinez San Siro ti riaspetta! Ma non in Inter-Venezia

Inter-news.it - Lautaro Martinez, San Siro ti (ri)aspetta! Ma non in Inter-Venezia

ha trovato, contro l’Empoli, il suo quarto gol in questo campionato italiano di Serie A. Un gol storico, che lo ha fatto diventare il miglior marcatore straniero nella storia del club. Ma manca ancora il gol a Sanin stagione, anche se bisognerà attendere oltre. O no? QUARTO GOL – Con il centro contro l’Empoli su gentile assist di Nicolò Barella,ha trovato il suo quarto gol in questo campionato di Serie A. Andando ad aggiungersi alla doppietta in casa dell’Udinese e al gol decisivo che ha permesso all’di conquistare la vittoria per 0-1 sul campo della Roma. Ancora lontane le medie realizzative che, nella scorsa stagione, gli permisero di conquistare la classifica dei marcatori. Mancano ancora tante partite, però, e ci sarà tutto il tempo di rivedere il capitano nerazzurro in gol con maggiore continuità.