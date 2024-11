Gaeta.it - La Regione Lazio investe 850mila euro in nuove aree sportive e ricreative nei Parchi Naturali

Facebook WhatsApp Twitter In un’iniziativa volta a promuovere il benessere fisico e l’integrazione sociale, laha approvato lo stanziamento didestinati alla creazione diattrezzate per lo sport e il tempo libero all’interno dei. Questo progetto si propone di ampliare le opportunità di attività fisica all’aperto, colmando il gap esistente in varie zone del territorio laziale, dove l’accesso a struttureè limitato. Un investimento per la salute e l’integrazione sociale La delibera di finanziamento è stata proposta dall’assessore allo Sport, all’Ambiente e al Turismo, Elena Palazzo, e approvata dalla Giunta regionale in sinergia con l’assessore all’Agricoltura, aie al Bilancio, Giancarlo Righini.