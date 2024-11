Lanazione.it - Ippodromo dei Pini. Il prossimo anno si correrà

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) All’deisianche nel 2025. Il salvataggio in extremis, in un primo momento l’impianto di Follonica non era stato inserito nel calendario provvisorio dal Masaf, è arrivato dopo un incontro che si è svolto al ministero dell’agricoltura fra il sottosegretario con delega all’ippica Patrizio La Pietra, il direttore generale Remo Chiodi e il sindaco Buoncristiani. Unica prescrizione il fatto che il Comune, deve, entro il 31 dicembre comunicare al ministero la società che gestirà l’. E’ stato lo stesso sindaco a dare notizia dell’esito dell’incontro, durante la discussione sulla mozione presentata dalla minoranza, proprio sulla vicenda dell’, nel corso del consiglio comunale di martedì sera.