Sport.quotidiano.net - Inter-Venezia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Milano, 2 novembre 2024 – Vuole dare continuità Simone Inzaghi all’inseguimento del Napoli, per cui non c’è nessuna intenzione di sottovalutare il, che sbarca domenica sera a San Siro a caccia di ulteriori punti salvezza dopo la rocambolesca rimonta con l’Udinese. L’deve gestire il triplo impegno, ma col turno settimanale pure i lagunari arrivano alla terza sfida in sette giorni, la differenza è che i nerazzurri avranno mercoledì una bellissima sfida di Champions League con l’Arsenal e un occhio Inzaghi dovrà darlo. Presto per rimettere dentro Acerbi titolare, che sarà comunque a disposizione, così toccherà ancora a De Vrij e le rotazioni del tecnico sono lunghe ma non lunghissime.