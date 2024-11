Liberoquotidiano.it - Il Pd ha trovato il suo nuovo leader: Vasco Rossi

(Liberoquotidiano.it - sabato 2 novembre 2024) Il commosso ricordo dedicato al padre cheha affidato giovedì al suo profilo Instagram ha scatenato un piccolo terremoto politico, con la sinistra che, come sempre, prova ad arruolare chiunque possa contribuire a mettere in cattiva luce l'operato del governo. La storia è ormai nota. Due giorni fa ricorreva l'anniversario della scomparsa di Giovanni Carlo, papà del Blasco. Il rocker di Zocca ha scelto di ricordarlo con un lungo post: «Il 31 ottobre del 1979 te ne sei andato piegato dalla fatica. Ricordo ancora il tuo mezzo sorriso, caro papà dolce e gentile L'altra metà te l'avevano portato via i due anni di lager nazista a Dortmund che avevi dovuto scontare per non esserti voluto piegare alla barbarie del Nazi Fascismo. Non ci crederai ma sono tornati lupi travestiti da agnellibulli.. arroganti e le facce ghignanti.