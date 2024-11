Ilrestodelcarlino.it - "I biancorossi possono giocarsela. Gli episodi potranno essere decisivi"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

"Sarà una partita interessante e tutt’altro che scontata". A fare le carte all’atteso derby del Riviera delle Palme è l’esperto mister Marco Alessandrini, doppio ex di entrambe le squadre. Se l’esperienza alla guida dell’Ancona risale a quasi vent’anni fa (stagione 2005-06 in Serie C2), molto più recente è invece quella che lo vede sulla panchina della Sambenedettese: lo scorso hanno fu infatti chiamato dalla società rossoblù a marzo in sostituzione dell’esonerato Maurizio Lauro, salvo poiesonerato appena tre settimane più tardi dopo aver raccolto quattro punti in tre gare. Questa la sua analisi sul match di domenica. "Con la vittoria contro la Recanatese l’Ancona ha ritrovato fiducia dopo un periodo difficile, quindi ha tutte le carte in regola per potersela giocare la Sambenedettese.