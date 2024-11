Ilfoglio.it - Guardare il senso del decadimento

Vorrebbe piovere ma non ci riesce, da un cielo sporco. Questa luce ci ingrigisce. Sono le tre, i filippini che attaccano all’alba tornano a casa in tram, cotti. Gli studenti, cuffie e smartphone, orbitano nel loro altrove. Il tram fila a memoria sui suoi binari. Noto saracinesche definitivamente calate: tintorie, alimentari al dettaglio. Dalle mie parti aprono invece strani posti: bar che vivono sei mesi, showroom di arredamento algidi e deserti. Un outlet di abbigliamento, e nessuno che ci entri. O trecento metri quadri per fare partecipazioni di nozze. Mai un’anima. Chissà di che vivono. C’è poi quella pasticceria: file di dolci sui banchi, pile di scatole da torte, mai un cliente. Misterioso. Sono tentata di entrare, poi mi fermo. Meglio non impicciarsi.