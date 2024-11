Golubic-Sramkova in tv | orario canale e diretta streaming finale Wta Jiujiang 2024

Leggi tutto su Sportface.it

Viktorijase la vedrà contro Rebeccanelladel WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Prosegue l’ottimo momento della tennista slovacca, seconda forza del seeding, che ha raggiunto la terzanell’ultimo mese e mezzo. Nonostante le due sconfitte nei precedenti (datati e risalenti ai Futures), sarà proprioa scendere in campo con i favori del pronostico. L’avversaria, l’elvetica, non ha infatti vissuto una stagione facile ma è stata brava a riscattarsi nelraggiungendo a sorpresa l’atto conclusivo del torneo.vuole ritoccare ulteriormente il proprio best ranking e avvicinare la top 40, mentremette nel mirino il ritorno tra le prime 100. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIsi affronteranno domenica 3 novembre alle 09:00 italiane.