Oasport.it - F1, Norris vince la Sprint in Brasile grazie agli ordini di scuderia McLaren: “Non ne vado fiero, ringrazio Piastri”

Leggi tutto su Oasport.it

Landoha vinto ladel Gran Premio del2024, valevole come quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese, secondo in griglia e dopo la partenza, ha ereditato il primo postoall’ordine didella, che ha chiesto a Oscardi cedere la posizione al suo compagno di squadra a tre giri dalla fine. “Non nemolto, però abbiamo lavorato molto bene come team e devo ringraziare Oscar. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra oggi, questo è il risultato che volevamo. Oscar meritava la vittoria, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quindilui ed il team. Avevamo un gran passo, quindi sono ottimista in vista delle qualifiche e della gara di domani“, le parole a caldo didopo la bandiera a scacchi.