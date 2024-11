Gaeta.it - Enrico Marmo al TartufLanghe: eventi da non perdere alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco

Facebook WhatsApp Twitter Ladeld’Alba si prepara ad accogliere uno dei protagonisti della cucina piemontese, lo chef. In questo contesto, si terranno treesclusivi che metteranno in risalto il suo talento e la sua filosofia culinaria.sale sul palcoscenico dellaper celebrare ile la sua terra d’origine, il Piemonte, invitando gourmet e appassionati a scoprire nuovi sapori e tecniche in un ambiente unico.: un legame profondo con il Piemonte Originario del Piemonte,ha costruito la sua carriera gastronomica in queste terre ricche di tradizione e ingredienti di qualità. La sua partecipazionedeld’Alba rappresenta per lui un ritorno alle origini, un momento di celebrazione delle sue radici culinarie.