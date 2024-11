Amica.it - È tempo di sognare a occhi aperti. Con Artissima 2024 e K-Way

Leggi tutto su Amica.it

Anche quest’anno K-Way protegge i nostri sogni (nell’eventualità, anche dalla pioggia) in occasione di, all’Oval del Lingotto di Torino, dall’1 al 3 novembre. Non è un caso, infatti, che l’iconico brand sia, per il 13esimo anno consecutivo, lo sponsor di, grande fiera d’arte conranea, e che il tema di questa 31esima edizione sia “The Era of Daydreaming”, ovvero l’era dei sogni a. E se i colori dei nostri sogni anti-pioggia sono per eccellenza il blu, l’arancione e il giallo di K-Way (di cui si tingono anche gli interni della fiera), di quali nuance (e di quali materie) sono fatti i sogni degli artisti di oggi?all’Ovale del Lingotto di Torino, dall’1 al 3 novembre. K-Way, sponsor storico da 13 edizioni.