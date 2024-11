Agi.it - Dalle polemiche di Parigi 2024 alla copertina di Vogue Arabia, il riscatto di Imane Khelif

AGI - La pugile algerina, vincitrice tra leper la sua appartenenza di genere della medaglia d'oro nella categoria dei 66 chilogrammi alle Olimpiadi di, è stata scelta per ladel mese di novembre di ''. Il Comitato Olimpico Internazionale durante le Olimpiadi ha definito la controversia come "discorso di odio inaccettabile".ON THE COVER OF!! she's truly an ICON pic.twitter.com/xA78FUEjV2 — hania ? (@regrttes) November 1,nella sua intervistarivista di moda ha definito quanto accaduto, "una esperienza molto difficile". "Sono stata in grado di superare tutto graziemia fede in Dio, in me stessa e nel mio sogno. Senza tali sfide, non sarei mai diventata una campionessa - ha dettoche per '' ha posato in tailleur e abiti da sartoria -.