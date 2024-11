Ilrestodelcarlino.it - Caro Teatro, in scena : "La locandiera" rivisitata dal regista Dal Pra’

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Quarto appuntamento conall’Annibaldi Civitanova Alta. Domani alle 17.30, la rassegna propone il genere commedia classica con "Lae gli amorosi" tratta da Carlo Goldoni, con la compagnia Prodi Montagnana (PD), di e per la regia di Piero Dal. Lo spettacolo è una rivisitazione di quanto ideato da Goldoni. I nuovi personaggi, inseriti nella trama dal, non tradiscono però la vicenda originale, anzi gli danno ritmo e vivacità seguendo lo schema della commedia dell’arte. È composta da due atti per una durata pari a 100 minuti.