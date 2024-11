Ilrestodelcarlino.it - Campagne di scavo dell’ateneo. Missioni finite per i ricercatori

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Concluse ledidel Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata a Gortina, Creta, e nella valle del Drino, ad Antigonea, in Albania. Sotto la direzione di Roberto Perna, queste attività coinvolgonoe studenti e sono parte integrante del nuovo corso di laurea magistrale in "Archeologia e sviluppo dei territori", progettato in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Diritto. L’obiettivo è formare archeologi con competenze anche nelle problematiche economiche e gestionali. L’Università di Macerata è attiva a Gortina dal 1978, inizialmente sotto la guida di Antonino Di Vita e, successivamente, fino al 2012, di Giovanna Maria Fabrini. In questa antica città greco-romana, l’ateneo collabora con un consorzio di università italiane, partecipando a un progetto coordinato dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene.