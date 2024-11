Gaeta.it - Atti vandalici inquietanti nella Riserva Naturale del Borsacchio: la comunità risponde

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Ladel, situata a Roseto degli Abruzzi, continua a essere teatro diche preoccupano associazioni e volontari impegnatipreservazione del luogo.giornata di mercoledì, i segni della devastazione si sono presentati sotto forma di cartelli informativi distrutti, i quali erano stati creati per educare il pubblico riguardo alla flora, alla fauna e agli habitat del parco. Il recente episodio segna un ulteriore passo in un triste trend di vandalismo, con ben 52registrati in soli due anni, sollevando interrogativi sulla sicurezza e protezione di un’area ecologicamente preziosa.