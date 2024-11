Sport.quotidiano.net - Arezzo, Troise punta su Chiosa e Guccione

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

di Luca AmorosiMettersi alle spalle la sconfitta di Carpi e vincere per restare aggrappati al trenino di testa. Questo l’obiettivo dell’per la sfida interna di domani contro l’Ascoli. I marchigiani, retrocessi dalla B, partivano per recitare un ruolo da protagonisti, ma al momento devono scontrarsi con la dura realtà di un posto in piena zona playout. Non inganni però la classifica: i bianconeri sono in crisi di risultati, ma hanno in rosa giocatori temibili e profili di esperienza in ogni reparto.deve dunque scegliere se presentarsi al Comunale con un atteggiamento propositivo e, chissà, spregiudicato anche tatticamente per provare a infierire sulle fragilità degli ospiti, o se prediligere una linea più prudente, sapendo delle qualità degli avversari.