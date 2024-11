Nerdpool.it - Agatha All Along: fan scossi dopo il momento romantico di Agatha e Morte nell’ultimo episodio

Dire che il finale diAllha lasciato i fan della serie Marvel con un sacco di cose da risolvere sarebbe un eufemismo. La conclusione in due episodi dello spinoff di WandaVision non solo ha offerto alcune risposte alle principali domande dei fan – ovvero se Mephisto sarebbe finalmente apparso nel MCU e se Wanda sarebbe tornata apparentemente dalla– ma ha anche riservato alcune sorprese. Abbiamo scoperto la verità sulla Strada delle Streghe e su dove è finito Tommy, ma c’è anche qualcos’altro che gli episodi finali ci hanno regalato. La fine dell’8, “Follow Me My Friend/To Glory at the End”, ha regalato ai fan qualcosa che desideravano da tutta la stagione: un bacio tra le amanti-nemiche(Kathryn Hahn) e Rio/Death (Aubrey Plaza) che ha fatto tremare i fan – e forse non per tutte le ragioni che si potrebbero pensare.