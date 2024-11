Zelensky contro Usa, Nato e alleati - Non solo Nato e Usa per il ritardo nella consegna delle armi, Zelensky critica anche l’Occidente per la non-reazione all’arrivo delle truppe nordcoreane in Russia Le dure parole del leader di Kiev arrivano in un’intervista rilasciata ai media sudcoreani, colloquio durante il quale ha anche affermato di essere in particolare “sorpreso dal silenzio della Cina” Imolaoggi.it - Zelensky contro Usa, Nato e alleati Leggi tutto su Imolaoggi.it (Imolaoggi.it - venerdì 1 novembre 2024)- Non soloe Usa per il ritardo nella consegna delle armi,critica anche l’Occidente per la non-reazione all’arrivo delle truppe nordcoreane in Russia Le dure parole del leader di Kiev arrivano in un’intervista rilasciata ai media sudcoreani, colloquio durante il quale ha anche affermato di essere in particolare “sorpreso dal silenzio della Cina”

Zelensky contro Usa, Nato e alleati. Russia esulta: "Ha perso legittimità"

Non solo Alleanza atlantica e Stati Uniti per il ritardo nella consegna delle armi, il presidente ucraino critica anche l'Occidente per la reazione "nulla" all'arrivo delle truppe di Kim. E Mosca ...

Ucraina, Zelensky 'contro' Usa e Nato: "Le armi dove sono?"

Volodymyr Zelensky alza la voce con gli Stati Uniti e con la Nato. In una fase cruciale della guerra con la Russia, mentre la Corea del Nord mette i propri soldati a disposizione di Vladimir Putin, l' ...

Ucraina, Zelensky in pressing su Usa e Nato: "Aiuti non arrivano"

Volodymyr Zelensky alza la voce con gli Stati Uniti e con la Nato. In una fase cruciale della guerra con la Russia, mentre la Corea del Nord mette i propri soldati a disposizione di Vladimir Putin, ...

Invito (alla guerra). Zelensky chiede alla Nato quel che la Nato non ha mai voluto fare

Nel "Piano della Vittoria" illustrato alla Rada 5 punti e allegati top secret. Il leader ucraino chiede un invito incondizionato nella Nato (in ...