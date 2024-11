Volontari foggiani di nuovo in azione: programmato intervento di riqualificazione in via De Petra - I cittadini Volontari de La Via della Felicità di Foggia, torneranno in campo con un altro intervento di riqualificazione nei pressi di Via Petra questo week-end, domenica 3 novembre dalle ore 10:30.La Via della Felicità Foggia, ormai attiva da anni in città, è un gruppo di cittadini che Foggiatoday.it - Volontari foggiani di nuovo in azione: programmato intervento di riqualificazione in via De Petra Leggi tutto su Foggiatoday.it (Foggiatoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- I cittadinide La Via della Felicità di Foggia, torneranno in campo con un altrodi riqualificnei pressi di Viaquesto week-end, domenica 3 novembre dalle ore 10:30.La Via della Felicità Foggia, ormai attiva da anni in città, è un gruppo di cittadini che

Volontari foggiani di nuovo in azione: programmato intervento di riqualificazione in via De Petra

Tornano in campo i cittadini de La Via della Felicità con due interventi programmati nei prossimi due weekend. Domenica 3 novembre gli operatori saranno attivi in via De Petra; domenica 10 partecipera ...

Secondo i sindaci, il lavoro svolto dai Comuni per elaborare i Piani di Azione Locale (PAL), conformi alle Linee Guida ministeriali, sembra vanificato dalle nuove direttive. Queste ultime, pur ...

Un gruppo di 35 volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia (Fvg) e due funzionari sono partiti per l’Emilia Romagna per fornire assistenza nelle aree colpite, in particolare a Pianoro ...

Anpas Passignano sul Trasimeno riparte con nuovo slancio: dopo difficoltà organizzative, l'associazione di volontariato si rinnova con un nuovo consiglio direttivo e un impegno rinnovato per sostenere ...