Milan, per la gara contro il Monza Paulo Fonseca dovrà ancora fare a meno di Matteo Gabbia. Ecco le ultime sulle condizioni e quando rientra Matteo Gabbia non ce la fa! Per la sfida esterna di campionato contro il Monza, Paulo Fonseca dovrà fare nuovamente a meno del centrale italiano. Nella giornata di lunedì 28 ottobre, infatti, il 25enne aveva accusato un risentimento muscolare, che lo aveva costretto ad abbandonare la sessione di allenamento, saltando di conseguenza il big match con il Napoli. Nell’ultima giornata a Milanello, poi, Gabbia ha lavorato interamente a parte ed è quindi da escludere la sua presenza per la sfida con il Monza di sabato 2 ottobre alle 20.45. La domanda che sorge spontanea ai tifosi rossoneri è: ma quando torna il difensore? Con molta probabilità, Fonseca potrà riavere a disposizione il centrale per la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Dailymilan.it - Verso Monza-Milan, Fonseca ancora senza Matteo Gabbia. Quando rientra? Leggi tutto su Dailymilan.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dailymilan.it:, per la gara contro ilPaulodovràfare a meno di. Ecco le ultime sulle condizioni e quando rientranon ce la fa! Per la sfida esterna di campionato contro il, Paulodovrà fare nuovamente a meno del centrale italiano. Nella giornata di lunedì 28 ottobre, infatti, il 25enne aveva accusato un risentimento muscolare, che lo aveva costretto ad abbandonare la sessione di allenamento, saltando di conseguenza il big match con il Napoli. Nell’ultima giornata aello, poi,ha lavorato interamente a parte ed è quindi da escludere la sua preper la sfida con ildi sabato 2 ottobre alle 20.45. La domanda che sorge spontanea ai tifosi rossoneri è: ma quando torna il difensore? Con molta probabilità,potrà riavere a disposizione il centrale per la sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:"annuncia" ribaltone: tutti i cambi di formazione in programma;lo rilancia dal primo minuto!;recupera l’attaccante, le ultime su Pulisic; Sorpresa: "non sarà presente in conferenza stampa";dritto per la sua strada: Leaol'esclusione col Napoli, Okafor favorito;“annuncia” cambi in ogni reparto: cosa trapela; Approfondisci 🔍

Verso Monza-Milan: Calabria insidia la maglia da titolare di Emerson Royal a destra

(milannews.it)

Davide Calabria, così come Luka Jovic, è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi tornerà nella lista dei convocati di Paulo Fonseca per la sfida di domani sera in casa del ...

Verso Monza-Milan, Fonseca riprende fiato? Due recuperi in vista e un dubbio

(spaziomilan.it)

Il Milan recupera pedine importanti ma Fonseca ha ancora dei dubbi su chi schierare. Ecco il punto della situazione.

Verso Monza-Milan, Fonseca “annuncia” cambi in ogni reparto: cosa trapela

(msn.com)

Il Milan è pronto a cambiare ancora nella trasferta a Monza. Almeno un cambio per ogni reparto, ecco cosa filtra. Nella frenetica routine della Serie A, la squadra del Milan non ha tempo di riposare s ...

Gazzetta - Verso Monza-Milan: ieri Leao è stato provato con i titolari

(milannews.it)

Dopo la panchina iniziale contro il Napoli, Rafael Leao tornerà in campo dal primo minuto domani sera nella trasferta di Monza? Secondo quanto riferisce stamattina l'edizione odierna ...