Valencia colpita da gravissime alluvioni | immagini satellitari svelano la devastazione

La recente ondata di maltempo che ha colpitoil 30 ottobre ha messo in evidenza l'impatto devastante dei cambiamenti climatici. Lecatturate dal satellite statunitense Landsat-8 rivelano l'entità del disastro e le conseguenze della cosiddetta "pioggia di un anno in sole otto ore." Le inondazioni hanno causato danni ingenti a infrastrutture e abitazioni, mentre le operazioni di soccorso procedono tra paura e disperazione per le vittime. Un evento meteorologico senza precedenti La Spagna sta affrontando una delle più gravidegli ultimi decenni. Secondo l'Agenzia meteorologica nazionale spagnola , il 29 ottobre sono caduti in sole otto ore circa 200 litri di pioggia per metro quadrato a