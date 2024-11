Udinese-Juventus Motta | Servirà grande prestazione dobbiamo migliorare nelle due fasi

Leggi tutto su Sportface.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: “I ragazzi stanno bene, avremo oggi l’ultimo allenamento di preparazione per andare a Udine, siamo concentrati sulla partita,farecontro una squadra che in casa sta molto bene“. Lo ha dichiarato Thiagoin conferenza stampa alla vigilia di. Sul momento dei bianconeri, che in particolareultime partite hanno subito diversi gol dopo un avvio molto solido, il tecnico ha aggiunto: “fare molto meglio a livello collettivo,essere compatti, aggressivi lasciando meno spazio possibile ai giocatori, sia per contrattaccare che trovare spazio tra le linee. Questo si fa di squadra, ognuno deve dare quel qualcosina in più per non permettere all’avversario di sentirsi comodo in campo”.