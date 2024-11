incidente mortale a Trivero (Biella). Un’auto con a bordo una famiglia di genitori coi 3 figli è finita fuori strada. Per il più piccolo non c’è stato nulla da fare. Fanpage.it - Tragico incidente la notte di Halloween: auto fuori strada nel Biellese, morto un bimbo di 4 anni Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it: L’mortale a Trivero (Biella). Un’con a bordo una famiglia di genitori coi 3 figli è finita. Per il più piccolo non c’è stato nulla da fare.

Tragico incidente la notte di Halloween: auto fuori strada nel Biellese, morto un bimbo di 4 anni

L’incidente mortale a Trivero (Biella). Un’auto con a bordo una famiglia di genitori coi 3 figli è finita fuori strada ...

Dramma nella notte di Halloween: famiglia fuori strada, grave un bimbo di 4 anni

La notte di Halloween si è trasformata in un incubo per una famiglia di Trivero, nel Biellese. Poco dopo la mezzanotte, l' auto su cui viaggiavano è finita fuori strada, lasciando un bambino di soli q ...

Incidente nella notte di Halloween, un’auto è finita fuori strada: gravissimo un bimbo di 4 anni

Incidente nella notte di Halloween che ha coinvolto diversi veicoli, a bordo di una vettura una famiglia intera con genitori e 3 figli. Il dramma è avvenuto a Valdilana, Biella, dove un bimbo di quatt ...

