Statale 45 e Cittadella, Ascari (M5s): «Dai piacentini una lezione di attivismo civico» - «È incoraggiante vedere come tantissimi cittadini e cittadine di Piacenza si siano uniti per una battaglia comune: la difesa dell'ambiente. È una vera lezione di attivismo civico e democrazia. Questa voce collettiva che si è levata contro il progetto di costruzione del parcheggio interrato in Ilpiacenza.it - Statale 45 e Cittadella, Ascari (M5s): «Dai piacentini una lezione di attivismo civico» Leggi tutto su Ilpiacenza.it (Ilpiacenza.it - venerdì 1 novembre 2024)- «È incoraggiante vedere come tantissimi cittadini e cittadine di Piacenza si siano uniti per una battaglia comune: la difesa dell'ambiente. È una veradie democrazia. Questa voce collettiva che si è levata contro il progetto di costruzione del parcheggio interrato in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:45 e(M5s): «Dai piacentini una lezione di attivismo civico»; Piazza45, visita piacentina per Stefania(M5S): “Interrogati i ministri Giuli e Salvini”; Travolta da bus davanti a scuola, la Procura apre l'inchiesta: autista indagato per omicidio colposo; "Nuova" SS45, alla Camera le critiche del comitato "Sì all'ammodernamento, ma fatto meglio"; Telemarketing selvaggio, Cordani di Federconsumatori Piacenza: “Dal Codice di Condotta arriva una stretta” – AUDIO; Approfondisci 🔍

Maserati (M5S) “Nuova Statale 45, progetto che stravolge la Val Trebbia e ignora i cittadini”

(piacenzasera.it)

Ieri sera, alla Casa del Popolo di Rivergaro, si è tenuto un importante confronto tra i candidati consiglieri regionali sul tema dell'ammodernamento della ...

Storia e profilo

(arvedi.it)

La prima sede è in via Solferino, nel vecchio opificio. Due anni più tardi l’azienda si sposta in un nuovo stabilimento realizzato sulla statale 45 bis. La produzione di tubi al carbonio è in costante ...

Riserva Statale Marchesale

(parks.it)

Le specie predominanti sono il castagno ed il faggio. L'ontano comune é presente in rigogliose fustaie, che ricoprono soprattuto le valli. Il sottobosco nei castagneti è piuttosto eterogeneo, ...

Torna lo sciopero per il clima, l’11 ottobre studenti protestano per piazza Cittadella e Statale 45

(piacenzasera.it)

soprattutto se l’attualità fornisce assist importanti come gli alberi di piazza Cittadella e l’ammodernamento della Statale 45. “In un momento cruciale come questo, il nostro impegno fa ...