Si schiantano con la moto in un campo: due feriti gravi - Momenti di paura nel pomeriggio di venerdì 1 novembre lungo la strada che collega Chiusa Ferranda, frazione del comune di Fidenza e Castellina, frazione di Soragna. Per cause in corso di accertamento il conducente di una moto ha perso il controllo del mezzo, che ha finito la sua corsa nel campo Parmatoday.it - Si schiantano con la moto in un campo: due feriti gravi Leggi tutto su Parmatoday.it (Parmatoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Momenti di paura nel pomeriggio di venerdì 1 novembre lungo la strada che collega Chiusa Ferranda, frazione del comune di Fidenza e Castellina, frazione di Soragna. Per cause in corso di accertamento il conducente di unaha perso il controllo del mezzo, che ha finito la sua corsa nel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sicon lain un: due feriti gravi; Motociclista sbanda e si schianta contro un palo: muore pochi minuti dopo l'impatto; Schianto in, Alessio Diamantini muore a 25 anni; Rapallo, sicon la: 22enne finisce all’ospedale in codice rosso; Incidente mortale in pieno centro a Racalmuto: centauro 46enne si schianta contro un albero; Perde il controllo dellae si schianta contro un muro: centauro 34enne muore nel Barese; Approfondisci 🔍

Drammatico incidente, si schiantano con la moto contro un palo: morti due giovanissimi in Abruzzo

(msn.com)

Si tratta di Carlo Rizzo ... non c'era ormai più niente da fare. Erano a terra, e la moto distrutta, a pezzi. Per i rilievi, sul posto, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Ortona ...

Con la moto da cross sul campo di un 52enne, il contadino li lega e li carica sul suo quad per portarli alla polizia. Poi, la sorpresa

(msn.com)

Lasciano la moto da cross in un campo e decidono di tornare a riprenderla il giorno dopo, ma il proprietario del terreno li scopre e decide di fare giustizia da sé: li lega mani e piedi, ...

Marano, a bordo di uno scooter si schiantano contro un'auto: due feriti in gravi condizioni

(msn.com)

Due feriti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte al corso Italia, nel centro di Marano. Coinvolti nel sinistro ...

Folle inseguimento, i fuggitivi si schiantano

(msn.com)

Un rocambolesco inseguimento sul lungomare di Riccione, con i fuggitivi che per scappare dai carabinieri si sono schiantati a folle velocità contro un albero: tutti e quattro sono finiti in ...