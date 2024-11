Giuseppe Corona , 56 anni, Scarcerato nei giorni scorsi per decorrenza dei termini mentre si trovava in carcere al 41 bis, evento che ha scatenato numerose polemiche. Su richiesta della procura generale, la Corte d’appello di Palermo ha ora imposto all’imputato il divieto di dimora in Sicilia, l’obbligo di permanenza Feedpress.me - Scarcerato dal 41 bis, c'è il divieto di dimora in Sicilia per Giuseppe Corona Leggi tutto su Feedpress.me ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Feedpress.me: I carabinieri di Palermo hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di, 56 anni,nei giorni scorsi per decorrenza dei termini mentre si trovava in carcere al 41 bis, evento che ha scatenato numerose polemiche. Su richiesta della procura generale, la Corte d’appello di Palermo ha ora imposto all’imputato ildiin, l’obbligo di permanenza

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dal 41, c'è il divieto di dimora in Sicilia per Giuseppe Corona; Dal 41alla libertà.un boss mafioso per decorrenza dei termini; Dal 41alla libertà, si ingrossa l’elenco dei mafiosi scarcerati; Dopo la scarcerazione choc, Sinesi di nuovo al 41: "C'era il rischio di una ulteriore latitanza"; Termini scaduti,anche Corona. Il “re delle scommesse” dei clan di Palermo passa dal…;Francesco Pesce: Il boss della ‘Ndrangheta ritorna in libertà dopo tredici anni di 41bis; Approfondisci 🔍

Scarcerato dal 41 bis, c'è il divieto di dimora in Sicilia per Giuseppe Corona

(gazzettadelsud.it)

I carabinieri di Palermo hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di Giuseppe Corona , 56 anni, scarcerato nei giorni scorsi per decorrenza dei ...

Mafia: scarcerato dal 41 bis, divieto dimora in Sicilia

(ansa.it)

I carabinieri di Palermo hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di Giuseppe Corona, 56 anni, che nei giorni scorsi è stato scarcerato per decorrenza dei termini mentre si trovava in carcere ...

Divieto di dimora in Sicilia per il re delle scommesse scarcerato dal 41 bis

(mondopalermo.it)

]]> I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di Giuseppe Corona 56enne, che nei giorni scorsi è stato scarcerato per decorrenza dei termini me ...

Dal 41 bis alla libertà, si ingrossa l’elenco dei mafiosi scarcerati

(livesicilia.it)

Condannati dopo un rinvio della sentenza da parte della Cassazione solo per valutare alcune aggravanti, dunque mafiosi ma scarcerati. Alcuni erano detenuti al 41 bis, proprio come Corona che invece è ...