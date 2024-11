Gaeta.it - Scandalo in Lombardia: intercettazioni rivelano retroscena di una rete di cyber-spie

Leggi tutto su Gaeta.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’inchiesta della DDA di Milano e della DNA ha portato alla luce un vasto sistema di relazioni illecite che coinvolge importanti membri della politica lombarda e figure di spicco del settore pubblico. Recentihanno svelato dettagli inquietanti su presunti legami tra il presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, e altre figure chiave, mentre il suo nome emerge tra quelli di chi viene indagato in merito a un’affare di-spionaggio.rivelatrici: Enrico Pazzali in prima linea Nel dialogo intercettato il 5 settembre, Enrico Pazzali, ora autosospeso dalla sua carica a causa dell’inchiesta, si è lasciato andare a commenti audaci e ironici riguardo a una situazione che coinvolge Giuseppe Biesuz, ex amministratore delegato di Trenord. Quest’ultimo è stato arrestato in passato e condannato per bancarotta fraudolenta.