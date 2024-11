sanità in Italia è ampiamente incentrato sul incremento delle risorse, ma c’è una dimensione che merita un’attenzione particolare: la necessità di Riformare in modo significativo il sistema sanitario. Durante un’intervista a “Mattino 5” su Canale 5, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha messo in luce quanto sia cruciale non solo finanziare, ma anche ristrutturare le fondamenta del settore. Le ragioni per una riforma profonda Occhiuto ha evidenziato come i medici e gli infermieri in Italia percepiscano stipendi nettamente inferiori rispetto ad altre nazioni europee. Questa disparità retributiva contribuisce a una carenza di personale, aggravata da un sistema di assistenza territoriale che necessita di un approccio rinnovato, in particolare per quanto riguarda la collaborazione con i medici di Medicina generale. Gaeta.it - Riformare la sanità in Calabria: l’appello di Roberto Occhiuto su Canale 5 Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito sullain Italia è ampiamente incentrato sul incremento delle risorse, ma c’è una dimensione che merita un’attenzione particolare: la necessità diin modo significativo il sistema sanitario. Durante un’intervista a “Mattino 5” su5, il presidente della Regione, ha messo in luce quanto sia cruciale non solo finanziare, ma anche ristrutturare le fondamenta del settore. Le ragioni per una riforma profondaha evidenziato come i medici e gli infermieri in Italia percepiscano stipendi nettamente inferiori rispetto ad altre nazioni europee. Questa disparità retributiva contribuisce a una carenza di personale, aggravata da un sistema di assistenza territoriale che necessita di un approccio rinnovato, in particolare per quanto riguarda la collaborazione con i medici di Medicina generale.

