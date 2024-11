Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli-Atalanta bellissima partita per chi ama un calcio fisico. Sul rinnovo di Kvaratskhelia…

(Terzotemponapoli.com - venerdì 1 novembre 2024)- Carratelli, Agostinelli, Kharatishvili, Vigliotti e Torchia sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di a Kiss Kiss, per parlare della squadra azzurra e di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Mimmo Carratelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss“Per Conte la gara più difficile era quella con l’Empoli e ci ha azzeccato in pieno, ila Milano ha dominato ed ora la squadra è talmente solida che vince. Ci sono quattro moschettieri che reggono la barriera corallina delin difesa, più McTominay ed Anguissa. A Milano l’ha vinta Conte, il Milan si aspettava che ilstesse nella sua metà campo mentre invece gli azzurri hanno sorpreso tutti giocando anche in attacco.