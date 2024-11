Ilrestodelcarlino.it - Precedenti incoraggianti. Buscè cerca conferme

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Quindici volte al ‘San Biagio’ prima e al ‘Barbetti’ poi. In 85 anni. Lo stadio del Gubbio, passato da una denominazione all’altra nel 2006, non ha molti segreti per il Rimini. E, storicamente, è sempre stato ‘amico’ dei biancorossi. Perché nei 15in Umbria tra romagnoli ed eugubini, i biancorossi l’hanno spuntata ben 8 volte tornando in Riviera con tutto il bottino in tasca. Poi 2 pareggi e 5 vittorie dei padroni di casa. Partendo dalla stagione 1939-1940. Sempre in serie C, playoff compresi. Cinque volte dal 2018 a oggi, tanto per guardare alla storia più recente. Recentissimo il gol di Cernigoi che ha permesso al Rimini di raggiungere il secondo turno playoff la scorsa stagione (1-0). Arrivato dopo la sonora sconfitta, appena qualche settimana prima in campionato (4-0 per l’allora squadra di Braglia).