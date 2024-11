Pier Paolo Pasolini | l’enigma irrisolto dell’omicidio di un intellettuale visionario

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfaroonline.it: Roma – Il 2 novembre 1975, poeta, regista e scrittore tra i più discussi del Novecento italiano, viene trovato morto in circostanze drammatiche all’Idroscalo di Ostia. A soli 53 anni,lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale italiano, arricchito dal mistero e dalle teorie contrastanti sulla sua scomparsa. La sua morte violenta, inizialmente attribuita al giovane Giuseppe Pelosi, conosciuto come “Pino la Rana”, ha sollevato interrogativi mai risolti, alimentando nel tempo ipotesi di un complotto. Le circostanzeNella notte tra il 1° e il 2 novembre, secondo la ricostruzione ufficiale,avrebbe incontrato Pelosi nei pressi della Stazione Termini, portandolo a cena in una trattoria e poi all’Idroscalo di Ostia.