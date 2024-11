rally del Petrolio sulle rinnovate tensioni tra l'Iran e Israele con Teheran che ha promesso una risposta "brutale" agli attacchi della scorsa settimana. Il wti schizza a +3% a 71,3 dollari al barile. Il brent allunga +2,7% e si avvicina ai 75 dollari al barile (74,8 il massimo). Quotidiano.net - Petrolio in rally, il brent punta i 75 dollari Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Non si arresta ildelsulle rinnovate tensioni tra l'Iran e Israele con Teheran che ha promesso una risposta "brutale" agli attacchi della scorsa settimana. Il wti schizza a +3% a 71,3al barile. Ilallunga +2,7% e si avvicina ai 75al barile (74,8 il massimo).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in, ili 75 dollari;in, ili 75 dollari;in, ili 75 dollari;in, ili 75 dollari; Motta, 'la Juve deve tornare in alto in classifica'; Piazza Affari guarda a novità tassi Fed e Bce. Sale ansiacon notizie Israele-Iran e annuncio Libia; Approfondisci 🔍

Petrolio in rally, il brent punta i 75 dollari

(ansa.it)

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...

Petrolio, il rally si ferma: occhi puntati su Israele e Iran

(commoditiestrading.it)

Il rally del prezzo del petrolio è iniziato dopo che l'Iran ha lanciato un bombardamento missilistico su Israele il 1° ottobre. Israele ha giurato di vendicarsi e ha affermato di stare valutando le ...

Petrolio in fibrillazione. Il Brent tocca 80 dollari al barile

(teleborsa.it)

(Teleborsa) - Prezzi del petrolio in calo, stamane, dopo il rally della vigilia, sull'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente tra Israele, Libano e Iran. Ieri, il Brent ha superato la soglia degli ...

Previsioni sul prezzo del greggio Brent: restano numerosi catalizzatori

(msn.com)

Infatti, nel giro di una settimana, tra il 30 settembre e il 7 ottobre, il petrolio Brent è aumentato di quasi ... Inoltre, il rally del dollaro statunitense ha reso l’asset più costoso ...