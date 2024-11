Olio extravergine d’oliva, a Reggello entra nel vivo la rassegna - Firenze, 1 novembre 2024 – entra nel vivo la rassegna dell'Olio extravergine d'oliva di Reggello, che quest’anno giunge alla sua 51esima edizione. Ricco il programma, con degustazioni guidate, incontri dedicati all’agricoltura sostenibile, all’Olio di oliva e ai nuovi sistemi di coltivazione dell’olivo e della raccolta delle olive in Toscana. L’appuntamento è fino al 3 novembre con la rassegna intitolata ‘Oro Verde: le radici del passato che nutrono il futuro’ al Palazzetto dello Sport di via Brunetto Latini, aperto dalle ore 10 alle 21. Ricco il programma della due giorni. Sabato 2 novembre stand e vendita dell’Olio nuovo dalle 10 alle 21. Lanazione.it - Olio extravergine d’oliva, a Reggello entra nel vivo la rassegna Leggi tutto su Lanazione.it (Lanazione.it - venerdì 1 novembre 2024)- Firenze, 1 novembre 2024 –nelladell'd'oliva di, che quest’anno giunge alla sua 51esima edizione. Ricco il programma, con degustazioni guidate, incontri dedicati all’agricoltura sostenibile, all’di oliva e ai nuovi sistemi di coltivazione dell’olivo e della raccolta delle olive in Toscana. L’appuntamento è fino al 3 novembre con laintitolata ‘Oro Verde: le radici del passato che nutrono il futuro’ al Palazzetto dello Sport di via Brunetto Latini, aperto dalle ore 10 alle 21. Ricco il programma della due giorni. Sabato 2 novembre stand e vendita dell’nuovo dalle 10 alle 21.

Olio extravergine d’oliva, a Reggello entra nel vivo la rassegna

Il programma degli appuntamenti del 2 e 3 novembre. Giani: “La rassegna è una manifestazione di livello nazionale” ...

