Novembre sembra giugno ma il caldo ha vita breve | ecco quando torna la pioggia

(Di venerdì 1 novembre 2024) Anche se non si direbbe dal clima,è appena iniziato. L'intero Ponte di Ognissanti sarà caratterizzato da sole, alte temperature e cielo sereno. Ma, secondo gli esperti di 3BMeteo, in alcune zone della Penisola ci saranno anche foschie e nebbie nelle ore più fredde. Più nello specifico sulla Val Padana e su parte delle regioni centrali, oltre a qualche annuvolamento sulle isole maggiori. Il clima si manterrà mite con temperature superiori alla norma, soprattutto in montagna, al di sopra delle inversioni termiche che si insedieranno nei bassi strati. Lo zero termico oscillerà intorno a 4000m su gran parte delle regioni, con punte addirittura di 4200m sull'arco alpino. Domenica 3si assisterà inoltre a un certo aumento della nuvolosità sulla Val Padana e sulle regioni adriatiche, comunque innocuo, per l'ingresso di correnti più umide orientali nei bassi strati.