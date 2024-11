ciclisti che usano telefoni cellulari o guidano sotto l’effetto dell’alcol, prevedendo pene detentive e Multe significative. Le persone sorprese a usare il telefono in sella alla bicicletta rischiano fino a sei mesi di carcere o una multa di 100.000 yen, equivalenti a circa 603 euro. Se l’infrazione causa un incidente, la pena può arrivare a un anno di detenzione o a una multa di 300.000 yen (circa 1.811 euro). Nuove norme per limitare incidenti in aumento Queste disposizioni rappresentano un inasprimento rispetto alle normative precedenti, che prevedevano sanzioni inferiori con Multe massime di 50.000 yen (circa 302 euro). Ora, oltre a colpire chi utilizza il telefono, la legge stabilisce pene più severe anche per i ciclisti in stato di ebbrezza. Thesocialpost.it - Multe e carcere per i ciclisti ubriachi o al cellulare Leggi tutto su Thesocialpost.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Thesocialpost.it: Una nuova legge sulla circolazione stradale in Giappone introduce misure più severe per iche usano telefoni cellulari o guidano sotto l’effetto dell’alcol, prevedendo pene detentive esignificative. Le persone sorprese a usare il telefono in sella alla bicicletta rischiano fino a sei mesi dio una multa di 100.000 yen, equivalenti a circa 603 euro. Se l’infrazione causa un incidente, la pena può arrivare a un anno di detenzione o a una multa di 300.000 yen (circa 1.811 euro). Nuove norme per limitare incidenti in aumento Queste disposizioni rappresentano un inasprimento rispetto alle normative precedenti, che prevedevano sanzioni inferiori conmassime di 50.000 yen (circa 302 euro). Ora, oltre a colpire chi utilizza il telefono, la legge stabilisce pene più severe anche per iin stato di ebbrezza.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Nuovo codice della strada, arriva il pugno duro: nel mirino monopattini, cellulari e guida sotto l’effetto di…; Codice della strada: alcol e droga, monopattini, bici. Tutte le novità; Approfondisci 🔍

In Giappone multe e carcere per i ciclisti ubriachi o al cellulare

(msn.com)

AGI - In Giappone è entrata in vigore una nuova legge sulla circolazione stradale che introduce pene detentive e sanzioni pecuniarie per i ciclisti che utilizzano telefoni cellulari o guidano sotto l' ...

Torino, più multe ai ciclisti che per le auto sulle ciclabili (finite anche su Google Maps). La denuncia e i numeri

(torino.corriere.it)

I ciclisti fanno più infrazioni delle auto, quasi 6 volte tanto. Più di 3 mila multe per i primi e circa 600 per i secondi. Sembra quasi una follia ed invece questo è quello che fotografano i numeri, ...

Multe, incassi da record. In dieci mesi 1,3 miliardi

(quotidiano.net)

Nonostante la crociata del ministro dei trasporti Salvini su multe e autovelox, le sanzioni stradali continuano a generare enormi introiti... Nonostante la crociata del ministro dei trasporti ...

Arrivano le “multe morali” in Italia: cosa sono e come funzionano

(newsmondo.it)

Il messaggio? “Questa volta non paghi, ma non farlo più!“. Nascono le “multe morali”: cosa sono e come funzionano Il concetto delle “multe morali“, come riportato da Torinocronaca.it, è semplice ...