Mr. Rain, al via il tour nei palazzetti a novembre

(Lopinionista.it - venerdì 1 novembre 2024)- MILANO – Mr., che quest’anno è stato in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano ‘Due altalene’ (Warner Music Italy), è pronto a partire per il suoneiin questo mese di. Alle due date iniziali del 26 e 30, rispettivamente al Palazzo dello Sport a Roma e al Mediolanum Forum di Assago, si sono poi aggiunti nuovi live in tutta Italia. Ecco di seguito il calendario delaggiornato: 9ANCONA – Palaprometeo 13MONTICHIARI – PalaGeorge 15PADOVA – Kioene Arena 26ROMA – Palazzo dello Sport 28FIRENZE – Mandela Forum 30MILANO – Mediolanum Forum Lo scorso 1° marzo è uscito l’album “PIANETA DI MILLER” e il brano ‘DUE ALTALENE’ è stato l’apripista di questo nuovo lavoro discografico. MR.