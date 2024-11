Malesia) - Il colombiano David Alonso (CFMoto), con il tempo di 2'11"241, ha chiuso in testa la Practice 1 della Moto3 al Gp di Malesia. Secondo posto per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda) a 216 millesimi. Terzo il g Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Malesia. Super Alonso nella Practice 1 di Moto3 Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiornaleditalia.it: Sul circuito di Sepang il pilota colombiano precede Fernandez e Furusato SEPANG () - Il colombiano David(CFMoto), con il tempo di 2'11"241, ha chiuso in testa la1 dellaal Gp di. Secondo posto per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda) a 216 millesimi. Terzo il g

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: MotoGP,: Pecco Bagnaia subito a mille nelle Libere; MotoGP | Sepang, Libere 1: è subito Bagnaia,Iannone 9°!; MotoGP | Quando la prossima gara? GP Sepang,2024 - Orari tv su Sky e su TV8; DopoGP Tailandia:Bagnaia stoppa Marquez e batte Martin [VIDEO]; Moto2, GP Thailandia: Canet da record, maArbolino nel venerdì di Buriram; Nuova KTM 1390Adventure S Evo: tecnologie avanzate e cambio automatico; Approfondisci 🔍

MotoGP, Malesia: Pecco Bagnaia subito a mille nelle Libere

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

MotoGP, GP Malesia a Sepang: le prove libere in diretta LIVE

(sport.sky.it)

Penultimo appuntamento stagionale per la MotoGP, in pista a Sepang per le Libere 1 (ora LIVE su Sky e in streaming su NOW). Discorso a due per il mondiale, con Martin che in questo weekend ha il primo ...

Moto2 | Gp Malesia Prove 1: Gonzalez il più veloce, Arbolino è sesto

(motograndprix.motorionline.com)

Moto2 Gp Malesia Sepang Prove 1 - Manuel Gonzalez ha fatto suo il primo turno di pre-qualifiche della classe Moto2 al Sepang International Circuit, 19esima tappa del Motomondiale 2024, il Gran Premio ...

Andrea Iannone e il ritorno in MotoGP nel GP Malesia: il commento dopo le prove libere

(sport.sky.it)

Ottimo primo turno a Sepang per Andrea Iannone, al rientro in MotoGP dopo cinque anni: il sostituto di Fabio Di Giannantonio ha chiuso le FP1 col nono tempo, a un secondo e 8 decimi di ritardo da ...