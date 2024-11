feeling è buono ed è un fatto positivo, per essere venerdì. Ora mi Manca solo un po’ di feeling nel secondo settore e in curva 5, sono gli aspetti dove ci concentreremo. Stiamo facendo tutte le valutazioni necessarie, è difficile trovare un bilanciamento per tutta la pista perché ci sono grandi staccate e curve veloci”. Lo ha dichiarato Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport dopo il primo posto nella Practice nel GP di Malesia 2024, penultimo appuntamento del mondiale MotoGP. Il compagno di scuderia, Enea Bastianini, ha invece chiuso in terza posizione: “Posso dare ancora di più sul giro secco, anche se domani saranno tutti più veloci. La sfida con Marquez? È serrata, lui è imprevedibile”. MotoGP GP Malesia 2024, Bagnaia: “Manca feeling in alcuni punti, ma venerdì positivo” SportFace. Leggi tutto su Sportface.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: “Ho provato la media e i tempi sono molto veloci, ilè buono ed è un fatto, per essere. Ora misolo un po’ dinel secondo settore e in curva 5, sono gli aspetti dove ci concentreremo. Stiamo facendo tutte le valutazioni necessarie, è difficile trovare un bilanciamento per tutta la pista perché ci sono grandi staccate e curve veloci”. Lo ha dichiarato Francescoai microfoni di Sky Sport dopo il primo posto nella Practice nel GP di, penultimo appuntamento del mondiale. Il compagno di scuderia, Enea Bastianini, ha invece chiuso in terza posizione: “Posso dare ancora di più sul giro secco, anche se domani saranno tutti più veloci. La sfida con Marquez? È serrata, lui è imprevedibile”.GP: “in, ma” SportFace.

MotoGP 2024. GP della Malesia. Pecco Bagnaia, 1° al venerdì: "Giornata positiva. Jorge Martin è stato più costante"

P ecco Bagnaia è primo al venerdì, e lo è sia nel primo che nel secondo turno. Tuttavia il rivale Jorge Martin ha mostrato un passo migliore. Si riparte da loro due, anche in Malesia, come per tutto ...

MotoGP 2024. GP della Malesia. Pre-qualifiche: Pecco Bagnaia e Jorge Martin davanti a tutti [RISULTATI]

La sfida Martin-Bagnaia riparte alla grande. In Malesia, penultimo appuntamento del 2024, Pecco Bagnaia è primo al termine del venerdì e Jorge Martin è secondo. Eppure per Bagnaia non è stato un ...

MotoGP | Gp Malesia Day 1, Marc Marquez: “Oggi ho sofferto”

MotoGP Ducati Gresini - Marc Marquez ha vissuto una giornata non facile al Sepang International Circuit, teatro del Gran Premio della Malesia, penultima tappa della MotoGP 2024. L'otto volte iridato d ...

MotoGP, Gp Malesia pre qualifiche: zampata Bagnaia e Martin secondo cade nel finale. Marquez si salva, Iannone no

i tempi delle libere 1 MotoGP, Bagnaia batte Martin nel finale: Jorge cade Pecco Bagnaia è stato il più veloce nelle pre-qualifiche del GP di Malesia col tempo di 1:57.679, davanti a Jorge Martin ...