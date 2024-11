moto e raggiungere la casa dei nonni nella frazione di Avane. Una manciata di minuti di viaggio districandosi nel traffico cittadino a bordo di quella moto nuova, una Husqvarna 125 che aveva acquistato da un mese circa e dalla quale non si separava mai. Mercoledì mattina, però, a quel pranzo il giovane di soli 16 anni non ci è mai arrivato. Lanazione.it - Morto a 16 anni in moto. Dolore senza pace: “Era un nipote speciale. Il nostro ragazzo d’oro” Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Empoli (Firenze), 1 novembre 2024 – Il pranzo dai nonni dopo la scuola era una certezza, di quelle dolci e piene di affetto. La tavola apparecchiata e il piatto pronto. Ogni giorno, tutti i giorni. Era un’abitudine per Diego Prosperi, una volta uscito da scuola – frequentava l’Istituto Tecnico Industriale Ferrararis Brunelleschi di Empoli – saltare in sella alla suae raggiungere la casa dei nonni nella frazione di Avane. Una manciata di minuti di viaggio districandosi nel traffico cittadino a bordo di quellanuova, una Husqvarna 125 che aveva acquistato da un mese circa e dalla quale non si separava mai. Mercoledì mattina, però, a quel pranzo il giovane di soli 16non ci è mai arrivato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a 16in moto. Dolore senza pace: “Era un nipote speciale. Il nostro ragazzo d’oro”; Incidente a Itri,ragazzo di 16, nello schianto coinvolti un furgone e due auto: ferito anche un al; Empoli, muore a 16nello schianto in moto; Empoli, incidente con la moto vicino a scuola,un ragazzo di 16; Incidente in moto:16enne; In moto contro un’auto, muore un ragazzo di 16

Morto a 16 anni in moto. Dolore senza pace: “Era un nipote speciale. Il nostro ragazzo d’oro”

(lanazione.it)

L’incidente mercoledì mattina all’uscita dal Ferraris Brunelleschi. Diego Prosperi era molto conosciuto e amato tra Vinci ed Empoli. Ci sono due comunità in lutto ...

Incidente a Itri, morto ragazzo di 16: lo scontro tra una moto e un furgone

(ilmessaggero.it)

Uno schianto terribile quello avvenuto oggi nel tardo pomeriggio sull'Appia nel territorio di Itri. Nell'incidente, avvenuto vicino alla stazione ferroviaria, ha perso ...

Schianto a Itri tra moto e furgone, muore un ragazzo di 16 anni

(msn.com)

Uno schianto terribile quello avvenuto oggi nel tardo pomeriggio sull'Appia nel territorio di Itri. Nell'incidente ha perso la vita un ragazzo di 16 anni, il ...

Diego Prosperi morto a 16 anni in moto, gli amici increduli: “Siamo sotto choc, serve più sicurezza”

(msn.com)

I compagni di scuola di Diego: “In questa zona la viabilità è un caos”. Rilievi dei vigili per ore, delimitata una buca vicina al punto dell’impatto ...