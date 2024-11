Mister Movie | Connie Nielsen è tornata per Il Gladiatore 2 solamente per Ridley Scott (Di venerdì 1 novembre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Con grande entusiasmo, Connie Nielsen si prepara a rivestire i panni di Lucilla nel seguito di uno dei film storici più amati di tutti i tempi: Il Gladiatore. In una recente intervista a Screen Rant, l’attrice danese ha svelato quanto sia stato significativo, per lei, il ritorno sul set con il regista Ridley Scott. È proprio la collaborazione con il regista di Blade Runner che ha giocato un ruolo chiave nella scelta di Nielsen di partecipare al progetto, raccontando come la possibilità di lavorare di nuovo con Scott sia stata fondamentale. Mistermovie.it - Mister Movie | Connie Nielsen è tornata per Il Gladiatore 2 solamente per Ridley Scott Leggi tutto su Mistermovie.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Con grande entusiasmo,si prepara a rivestire i panni di Lucilla nel seguito di uno dei film storici più amati di tutti i tempi: Il. In una recente intervista a Screen Rant, l’attrice danese ha svelato quanto sia stato significativo, per lei, il ritorno sul set con il regista. È proprio la collaborazione con il regista di Blade Runner che ha giocato un ruolo chiave nella scelta didi partecipare al progetto, raccontando come la possibilità di lavorare di nuovo consia stata fondamentale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:biografia; Wonder Woman,sulla cancellazione del terzo film: "Una follia"; Il Gladiatore 2,svela com'è stato tornare a lavorare con Ridley Scott dopo 24 anni; Stasera in TV: i film da non perdere di sabato 4 novembre 2023;è tornata per Il Gladiatore 2 solamente per Ridley Scott; Il Gladiatore 2, Paul Mescal è preoccupato dopo aver sostituito Russell Crowe; Approfondisci 🔍

La Cancellazione di Wonder Woman 3 è “folle”, dice Connie Nielsen

(mistermovie.it)

L’attrice Connie Nielsen, che ha interpretato la regina Ippolita nei film del DC Extended Universe (DCEU), ha espresso apertamente il suo disappunto per la decisione di DC Studios di non proseguire ...

Il Gladiatore 2, Connie Nielsen parla del ritorno “emozionante” nell’arena

(mistermovie.it)

Riguardo al suo coinvolgimento nel nuovo film, Connie Nielsen ha raccontato l’emozione provata nel rivivere l’esperienza di tornare al Colosseo, lo stesso luogo dove ha girato alcune delle scene ...

Biografia di Connie Nielsen

(movieplayer.it)

Sin da giovanissima, la splendida Connie Nielsen lavorò nel mondo dello spettacolo come modella accanto alla madre. A diciotto anni si trasferì a Parigi per realizzare il sogno di una carriera d ...

Nobody 2: Connie Nielsen svela i dettagli della trama del sequel con Bon Odenkirk

(movieplayer.it)

Connie Nielsen tornerà nel già annunciato sequel di Nobody, action thriller con Bob Odenkirk arrivato in Italia con il titolo Io sono nessuno. Dopo il grande successo dell'action thriller Nobody ...