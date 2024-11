Milan, Rafael Leao è diventato un caso: la decisione incredibile di Fonseca - Il Milan sta vivendo una stagione molto difficile fin qui e oltre ai risultati si alimentano le voci di un caso relativo a Rafael Leao, che non sarebbe in buoni rapporti con Paulo Fonseca La stagione del Milan fino a questo momento è più ricca di bassi che di alti. La distanza dal Napoli, attualmente capolista, è di undici punti dopo lo scontro diretto perso a San Siro. Certo, va recuperata ancora la partita con il Bologna, però è innegabile che i rossoneri stiano attraversando dei problemi che, se non risolti, potrebbero condizionare il resto della stagione. Un’altra esclusione per Rafael Leao (ANSA) Tvplay.itVisto il gran ritmo che stanno tenendo le altre contendenti al quarto posto, a questo punto restare fuori dalla Champions League diventa un rischio concreto. Tvplay.it - Milan, Rafael Leao è diventato un caso: la decisione incredibile di Fonseca Leggi tutto su Tvplay.it (Tvplay.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ilsta vivendo una stagione molto difficile fin qui e oltre ai risultati si alimentano le voci di unrelativo a, che non sarebbe in buoni rapporti con PauloLa stagione delfino a questo momento è più ricca di bassi che di alti. La distanza dal Napoli, attualmente capolista, è di undici punti dopo lo scontro diretto perso a San Siro. Certo, va recuperata ancora la partita con il Bologna, però è innegabile che i rossoneri stiano attraversando dei problemi che, se non risolti, potrebbero condizionare il resto della stagione. Un’altra esclusione per(ANSA) Tvplay.itVisto il gran ritmo che stanno tenendo le altre contendenti al quarto posto, a questo punto restare fuori dalla Champions League diventa un rischio concreto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, il rapporto tra Fonseca ediventa un caso: ecco il motivo;via, lo scambio che diventa un affare per ildiventa padre, in arrivo due gemelli: «Che esperienza.? Ibrahimovic mi vuole più 'cattivo'»;-Liverpool,nella bufera: il videovirale fa discutere;diventa papà, il dolce annuncio: «Due gemelli in arrivo a novembre». E ha già scelto i nomi;, l'annuncio che non ti aspetti: "Divento papà!". Chi è la compagna? Cosa sappiamo...; Approfondisci 🔍

Milan, il top club non molla Leao: la volontà del portoghese non lascia dubbi

(spaziomilan.it)

Il top club non ha alcuna voglia di lasciarsi sfuggire Rafael Leao: prende piede l’ipotesi di una contropartita nell’affare.

Leao Milan, svolta o addio! Confronto col club, Rafa messo al corrente di questa cosa

(milannews24.com)

Leao Milan, serve la svolta o sarà addio! Il portoghese deve tornare ai propri standard altrimenti la cessione diverrebbe possibile Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rafael Leao potrebbe dive ...

Milan, adesso Leao è diventato un caso: Furlani prova a ricucire con il portoghese

(tag24.it)

Milan, adesso Leao è diventato un caso: Furlani prova ricucire con il portoghese dopo quanto successo in Champions League ...

Leao si gioca il Milan: tornare un top o il futuro è da riscrivere

(gazzetta.it)

Rafa Leao si gioca il Milan. Del presente e del futuro. Perché le tre panchine nelle prime nove giornate di campionato non sono passate inosservate neppure a lui. Che a volte nasconde il suo malumore ...